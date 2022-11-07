Haberler Haber Videoları Belediyeciliğin kalbi Turkuvaz Medya'da atıyor! "Belediyecilik anlayışı Başkan Erdoğan'ın dönemiyle birlikte değişti!"

Belediyeciliğin kalbi Turkuvaz Medya'da atıyor! "Belediyecilik anlayışı Başkan Erdoğan'ın dönemiyle birlikte değişti!"

Belediyeciliğin kalbi Turkuvaz Medya'da atıyor! "Belediyecilik anlayışı Başkan Erdoğan'ın dönemiyle birlikte değişti!"
07.11.2022 12:20

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A Haber'in düzenlediği "21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi" bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İstanbul Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, A Haber spikeri Erkan Tan'ın sorularını yanıtladı. Şahin, "Türkiye Yüzyılı yeni nesil belediyeciliği var. Güçlü lider, güçlü takım, güçlü yerel kalkınma ve güçlü Türkiye Yüzyılı yeni nesil  belediyeciliği. Sürdürülebilirlik dediğimiz şey verimlilik. Verimli olmazsanız sürdürülebilir olamazsınız." dedi. Göksu, "Belediyecilik bu işin nesnesi. Bu işin öznesi şehir ve insan. Türkiye’nin siyasi tarihine baktığınızda belediye dediğinizde aslında devletin başka bir asık suratını temsil eden bir yapıydı. Ancak 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın Belediye Başkanlığı ile beraber o asık suratlı devlet yerine merhamet kapısını açan başka bir sivil toplum geldi. Artık belediye bir kamu kolu olmaktan çıkıp adeta büyük bir organizasyonla sivil toplum kurulu haline geldi. Bugün belediyeciliğin geldiği nokta fıtrat belediyeciliğidir." ifadelerini kullandı.

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