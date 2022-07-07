Haberler Haber Videoları Bayramda Marmaray bedava mı? Bakanlıktan müjde: Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz...

Bayramda Marmaray bedava mı? Bakanlıktan müjde: Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz...

Bayramda Marmaray bedava mı? Bakanlıktan müjde: Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz...
07.07.2022 17:54 - Son Güncelleme: 07.07.2022 17:54

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Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı ve 15 Temmuz'da Marmaray, Başkentray ve İzban'ın ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

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