Bayramda Marmaray bedava mı? Bakanlıktan müjde: Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz...

Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı ve 15 Temmuz'da Marmaray, Başkentray ve İzban'ın ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.
Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı ve 15 Temmuz'da Marmaray, Başkentray ve İzban'ın ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Kurban Bayramı ve 15 Temmuz'da Marmaray, Başkentray ve İzban'ın ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.
İşte Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım
Kurban Bayramı'nda ve 15 Temmuz'da; Marmaray, Başkentray, İzban ücretsiz hizmet verecektir. İyi bayramlar!