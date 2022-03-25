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Batman'da feci trafik kazası! Ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü 1 yaralı

Batman'da feci trafik kazası! Ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü 1 yaralı
25.03.2022 08:54

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Batman Güneykent çevre yolu üzerinde bir otomobil karşı yönden gelen diğer otomobille çarpıştı. Meydana gelen feci trafik kazasında ismi öğrenilemeyen 2 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

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Batman Güneykent çevre yolu üzerinde meydana geldi. 23 HK 638 plakalı otomobil karşı yönden gelen diğer otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada ismi öğrenilemeyen 2 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Vatandaşların 112 komuta merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada alev alan araçlardan biri itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları kontrollerde bir kadın bir de erkek olmak üzere toplam 2 kişinin hayatını kaybettiğini 1 kişinin de yaralandığını belirledi. Meydana gelen trafik kazasında ölenlerin cesetleri otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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