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Batman’da 3 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası!
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Batman'da 3 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası!

Giriş Tarihi: 9.04.2025 18:03:10

Batman Güneykent Mahallesi'nde gece saatlerinde 3 motosikletin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüleri yola savrulurken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Batman'da 3 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde merkez Güneykent Mahallesi Dostlar Caddesi üzerinde aynı yönde seyreden 3 motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüleri Veysel Ş., İbrahim Ç., Ömer Ç.. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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