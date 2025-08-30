Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı: Ebedi istiklalin tescilidir
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "30 Ağustos, yalnızca bir askerî zafer değil; aynı zamanda milletimizin yeniden dirilişinin, varoluş mücadelesinin ve ebedî istiklâlinin tescilidir. " ifadelerini kullandı.
