Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı: Ebedi istiklalin tescilidir

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 11:09

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "30 Ağustos, yalnızca bir askerî zafer değil; aynı zamanda milletimizin yeniden dirilişinin, varoluş mücadelesinin ve ebedî istiklâlinin tescilidir. " ifadelerini kullandı.

