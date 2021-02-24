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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: İstanbul'u kutlu kimliğinden almak isteyenleri sandığa gömeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: İstanbul'u kutlu kimliğinden almak isteyenleri sandığa gömeceğiz
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Osman Nuri Kabaktepe'nin İstanbul'a İl Başkanı yapılacağını belirten Başkan Erdoğan, "İstanbul'u kutlu kimliğinden almak isteyenleri sandığa gömeceğiz" ifadelerini kullandı. Kanal İstanbul ile ilgili de değerlendirme yapan Erdoğan, "Onlara rağmen yapacağız, Kanal İstanbul ile İstanbul nasıl güzelleşecek, bunu da görecekler" dedi. Salı günü İnsan Hakları Eylem Planını açıklayacaklarını bildiren Başkan, sonraki hafta da ekonomik reform paketini duyuracaklarını söyledi.


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