Katıldığı bir TV programında kanalın Başkan Erdoğan'ın Fetih konuşmasına bağlanmasından rahatsız olan CHP'li Muharrem İnce yayını terk etti. "Gururumla kimseyi oynatmam. Bu saygısızlıktır, Türkiye bunu hak etmiyor" gibi skandal ifadeler kullanarak yayını terk eden İnce'ye İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan tepki geldi. Altun açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren her bir medya kuruluşu özgürce görüşlerini ve yayın tercihlerini yansıtmakta, yasal çerçeve içerisinde faaliyetlerine bir kısıtlama olmaksızın devam edebilmektedir. Sayın İnce'nin bu tavrı medya camiamıza da iftira mahiyeti taşımaktadır." ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan'ın konuşması canlı verilmesini hazmedemeyen CHP'li Muharrem İnce yayını terk etti
30.05.2020 00:31
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