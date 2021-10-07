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Başkan Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan’ın vefatının 10. yılı! Her daim oğlunun destekçisiydi

Başkan Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan’ın vefatının 10. yılı! Her daim oğlunun destekçisiydi
07.10.2021 12:08
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatının üzerinden 10 yıl geçti. Geçtiğimiz ay gençlerle sohbet programı sırasında Başkan Erdoğan’a kendisinin yıllar önce seslendirdiği Yedigüzel adamdan biri olan Erdem Bayazıt'ın şiiri dinletilmişti. Annesi Tenzile Erdoğan’a hitaben okuduğu şiiri, yıllar sonra Yedigüzel Adam’ın memleketinde dinleyen Erdoğan, gözyaşlarını tutamamıştı. Tenzile Erdoğan, oğlunun siyaseti atıldığı günden başbakanlık koltuğuna oturduğu güne kadar gölge gibi arkasındaydı.

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