Başkan Erdoğan'dan Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin açılışında önemli açıklamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Zeytinburnu Belediyesi iş birliğiyle Beştelsiz Mahallesi'ndeki askeri lojmanların taşınmasının ardından boşalan alan, millet bahçesi olarak düzenlendi.

Çocuk oyun ve etkinlik alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları, yeşil alan, süs havuzları ile sosyal tesisin yer aldığı 63 bin metrekarelik alana kurulan, 3 Kasım 2021'de fiilen hizmete açılan Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin açılışı, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yapılıyor. Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bugün sizlerle hasret gidermenin, hem de Zeytinburnumuza yeni bir eser kazandırmanın sevincini beraber yaşıyoruz. Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin içindeki oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, etkinlik alanlarıyla ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Millet bahçemizin bünyesindeki Buz Adası'nın da çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız tarafından beğeni ile karşılandığına inanıyorum. Yine bu alanda hizmete sunulan Bilim Zeytinburnu tesisi de atölyeleri ve etkinlikleri ile ilçemizdeki çocuklarımızın en gözde yeri haline gelmiştir. Tabi her millet bahçesi gibi burada da bir kütüphanemiz yer almaktadır. Hanımlara hitap eden spor merkezi de Buz Adası bünyesinde faaliyete geçmiştir.

Bir süredir sizlere hizmet veren 5 Telsiz Millet Bahçemizin bugün resmi açılışını yapıyoruz. Millet bahçemizin ilk günden itibaren ilçemiz sakinleri tarafından sahiplenildiğini özellikle akşamları cıvıl cıvıl bir yaşam alanına dönüştüğünü görüyoruz. Fatih'in yadigarı İstanbul tüm dünyanın gözde şehridir. İstanbul aşığı bir cumhurbaşkanınız olduğunu bilin.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ ÜZERİNDEN KILIÇDAROĞLU'NA ABD ZİYARETİ

Dün akşam Kazakistan Astana'dan geldim. Ondan önce Semerkant'daydım yine yakında Özbekistan Semerkant'a gidiyorum. Ardından inşallah Endonezya'da G-20 Zirvesi'ne katılacağız. Bizim bu gidişlerimiz birilerinin gidişlerine benzemez.



5 Telsiz Millet Bahçesi ve bünyesindeki tüm tesislerin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Çevre, Şehircilik Bakanım olmak üzere tüm arkadaşlarımızı yüklenici firma dahil kutluyorum. Bu vesileyle milletimizin özellikle millet bahçeleri yatırımlarını AK Parti iktidarı ile tanıdığını da ifade etmek isterim. Şu anda millet bahçemizin içinde kitabe anıtı yer alan 15 Temmuz şehidimiz Kurmay Albay Sait Ertürk'ü rahmetle yad ediyorum. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bize emaneti olan bu vatanı eserlerimizle, hizmetlerimizle, yatırımlarımızla donattığımız gibi yeri geldiğinde kanlarımızla sulamasını da bildiğimizin son örneği 15 Temmuz'dur. Rabbimden bir daha ülkemize böyle kara geceler yaşatmamasını niyaz ediyorum.

Fatih'in milletimize yadigarı İstanbul sadece ülkemizin değil tüm bölgenin, tüm dünyanın gözde şehridir. İstanbul başka onun için İstanbul aşığı bir Cumhurbaşkanınızın olduğunu bilin. Bu şehre yaptığımız her hizmetin her yatırımın ülkenin tamamına ve ötesine ulaşın etkilerle dönüşü olmaktadır. Bu anlayışla İstanbul'un en güzide ilçelerinden olan Zeytinburnu'nda toplu konut projelerinden millet bahçelerine kadar pek çok çalışmayı hayata geçirdik. Çırpıcı Millet Bahçemizi daha önce hizmete açmıştık. Bugün eski askeri lojmanlar bölgesindeki 5 Telsiz Millet Bahçesi'nin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Merkez Efendi Millet Bahçesi'nin projelendirme çalışmaları sürüyor. Toplu konutta ve kentsel dönüşümde de ilçemizde önemli adımlar attık. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda İlk Evim İlk İş Yerim adı ile 500 bin konut, 1 milyon arsa, 50 bin iş yeri hedefi ile yeni bir kampanya başlattık. Türkiye'ye bugüne kadar 1 milyon 170 bin sosyal konutu kazandırmış bir hükümet olarak inşallah bu kampanya ile milyonlarca vatandaşımızı ilk defa ev sahibi yapacağız.

BAY KEMAL SEN BİZİM TÜRKİYE'DE TÜRKİYE DIŞINDA KAZANDIRDIĞIMIZ ESERLERLE ANCAK TURİSTİK SEYAHAT YAPARSIN

Şunu açık söylüyorum, bu CHP bu Bay Kemal, Bay Kemal sen bizim Türkiye'de Türkiye dışında kazandırdığımız eserlerle ancak turistik seyahat yaparsın. Şöyle eline diline dursun 12 tane belediyen var, 13 tane belediyen büyükşehir olarak var. Sen o büyükşehirlerde ne yaptın, ne yapıyorsunuz bunu söyleyin.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken KİPTAŞ'ı kurdum ve İstanbulumuzla özellikle süratle ilk defa tarihinde görülmemiş konutları yaptık. Bu süreç devam ediyor. Ona siz SSK'nın hesabını sorun. SSK'nın başındayken afedersiniz çocuğumu, torunumu bilemem onu nasıl SSK'lı yaptın onun hesabını sorun. Bunların bütün hedefi kesinlikle tacizdir, yolsuzluktur, yoksulluktur. Ülkemizin 81 vilayetinin ve ilçelerinin her biri gibi İstanbulumuz ve Zeytinburnu'muzla bu kampanyadan hissesine düşeni alacaktır. Diğer yandan bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmaları da titizlikle takip ediyor neticelendiriyoruz. Bu çerçevede ilçemizin Sümer Mahallesi'ndeki Sahil Park Evleri bölgesinde 2867 konut ve 151 dükkan inşa ettik. İçinde bulunduğumuz eski askeri lojmanlar bölgesindeki yapıları Başakşehir'e taşımış, yerini de ilçemiz için yeni bir nefes yeni bir hayat alanı olarak kullanılmak üzere tahsis etmiştik. İşte güzellik karşımızda.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, millet bahçesinin bulunduğu alanın 1950'lerden itibaren 2020'ye kadar askeri lojman olarak kullanıldığını, daha sonra buradaki lojmanlarda ikamet eden askeri personellerin, TOKİ tarafından Başakşehir'de inşa edilen yeni konutlarına taşındığını söyledi.

Mart 2020'de askeri lojmanların yıkıldığını, aynı yılın temmuz ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla millet bahçesinin temelinin atıldığını anımsatan Arısoy, buranın yapımını TOKİ'nin üstlendiğini, tamamlanmasından sonra bahçenin işletim ile bakım ve onarım sorumluluğunu belediyenin yaptığını söyledi.

"BURASI BİZİM 20 YILLIK HAYALİMİZDİ"

Millet bahçesinin Zeytinburnu'nun tam ortasında yer aldığını, etrafında kaymakamlık, kültür merkezi, emniyet müdürlüğü ile 15 Temmuz Meydanı gibi kentsel alanların ve kamu kurumlarının olduğunu aktaran Arısoy, şöyle devam etti:

"Burası bizim 20 yıllık hayalimizdi. Neredeyse 20 yıl, bu alanı Zeytinburnu için bir nefes, sosyalleşme, bir araya gelme alanı haline nasıl getirebiliriz diye düşünüyorduk. Çalışmaları 2015 yılında başladı. Tamamlamak bize nasip oldu. Zeytinburnu ve bu bölge için yepyeni bir nefes, sosyalleşme, dinlenme, eğlenme mekanı kazandık. İçinde yürüyüş yolları var. Bisiklet yolu var. İkram için küçük sosyal tesisi var. Çocuk oyun grupları gibi aklınıza gelebilecek hemen her unsurun bulunduğu çok güzel bir millet bahçemiz burası."

Arısoy, millet bahçesinin 3 Kasım 2021'de fiilen hizmete açıldığını kaydederek, "Burası özellikle yaz akşamları çok kalabalıktı. İğne atacak yer bulamazdınız. Çünkü burası, bütün Zeytinburnu'ndan yürüme mesafesinde. Maltepe mahallemizin dışındaki bütün mahallelerden buraya akşamları çoluk çocukla yürüyerek gelinebilir. Gerçekten de millet bahçesi, kelimenin tam anlamıyla Zeytinburnu'ndan ve bölgeye yakın olan ilçelerden her yaş grubundan insanımızın dinlendiği, eğlendiği, bir araya geldiği, çocuklarını eğlendirdiği bir yer oldu" dedi.

Bahçede ücretsiz internet ile bütün ihtiyaçları giderecek unsurların mevcut olduğunu dile getiren Arısoy, millet bahçesinin büyük bir ihtiyacı karşılamasından duyduğu memnuniyeti aktardı.

"AVRUPA ÖLÇEĞİNDE İDDİALI TESİS"

Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy, aynı gün resmi açılışı yapılacak Zeytinburnu Buz Adası'nın ise sadece Zeytinburnu ve İstanbul'a değil tüm Türkiye'ye kazandırdıkları büyük bir buz sporları tesisi olduğunu söyledi.

Tesiste 1800 metrekare olimpik ölçüye sahip 2 pist olduğunu, üst pistte 2 bin 400 kişi kapasiteli tribün bulunduğunu aktaran Arısoy, "Orası da Türkiye'nin en büyüğü hatta bazı özellikleri itibarıyla da Avrupa ölçeğinde de iddialı bir tesis. Bunu Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle Zeytinburnu'muza kazandırdık. Zeytinburnu'muzda 'Atığını getir biletini al' mobil buz pisti uygulamasıyla başlayan buza olan ilgi, böyle büyük bir tesisin Zeytinburnu'muza kazandırılmasıyla sonuçlandı" dedi.

Bu kompleksin sadece buz pistinden ibaret olmadığına dikkati çeken Arısoy, şunları söyledi:

"Aynı zamanda orada Bilim Zeytinburnu'nu hizmete aldık. Bilim Zeytinburnu'nda 5 farklı atölyede çocuklarımız ders görüyorlar. Hafta içi Zeytinburnu'ndaki bütün okulları taşıyoruz. Ayrıca 'Dene Yap Atölyesi' de orada 2 katta hizmet veriyor. Yine Zeytinburnu'nda 7'inci kütüphane olarak Veliefendi Millet Kıraathanesi'ni de aynı kompleksin içinde hizmete aldık. Kadınlarımız için pilates ve fitness merkezi de tamamen Zeytinburnu'nda ikamet eden kadınlara ücretsiz olmak üzere böyle 5 fonksiyonlu ama temel fonksiyonu Zeytinburnu Buz Adası olan, buz sporları olan bir büyük tesis."