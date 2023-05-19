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Başkan Erdoğan'dan yurt dışı seçmene çağrı! | Video

Başkan Erdoğan'dan yurt dışı seçmene çağrı! | Video
19.05.2023 10:00

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Son dakika haberleri... Başkan Recep tayyip Erdoğan, yurt dışı seçmene çağrıda bulundu. Erdoğan, "Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu var. Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi yarın (20 Mayıs Cumartesi) başlıyor. Sizlerden, bulunduğunuz ülkelerdeki seçim tarihlerini yakından takip ederek, demokratik hakkınızı muhakkak kullanmanızı rica ediyorum. Milletimizin yurt dışındaki siz temsilcilerinden iradenize bir kez daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanızı bekliyorum" dedi.

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İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklaması:

Yurt dışında yaşayan sevgili vatandaşlarım, Rekor bir katılımla sandıkları patlattığınız seçimlerin ilk turunu başarıyla tamamladık. Tüm zorluklara rağmen vatandaşlık görevinizi en güzel şekilde yerine getirdiniz.

Şahsıma ve Cumhur İttifakı'na büyük bir teveccüh gösterdiniz. Terör örgütü mensuplarının yıldırma, üzerinizde baskı kurma, iradenizi gasbetme girişimlerine boyun eğmediniz.

Türk demokrasisinin gücüne güç kattınız, millet olarak hepimizin göğsünü kabarttınız. Her biriniz adınızı şimdiden siyaset tarihimize altın harflerle yazdırdınız.

Sergilediğiniz bu dik, demokratik ve dirayetli duruş için sizlere en kalbî şükranlarımı sunuyorum. Şimdi önümüzde Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu var. Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi yarın (20 Mayıs Cumartesi) başlıyor.

Sizlerden, bulunduğunuz ülkelerdeki seçim tarihlerini yakından takip ederek, demokratik hakkınızı muhakkak kullanmanızı rica ediyorum. Milletimizin yurt dışındaki siz temsilcilerinden iradenize bir kez daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanızı bekliyorum.

İnşallah bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağımıza yürekten inanıyorum.

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