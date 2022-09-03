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Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST'te önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST'te önemli açıklamalar
03.09.2022 15:53 - Son Güncelleme: 03.09.2022 16:01

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Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Dün bize parasıyla savunma sanayi teknolojisi ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik." dedi. Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonlarına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Bak Yunan tarihe dön, çok daha ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz." ifadelerini kullandı. Ekonomide kırılan rekorlara dikkat çeken Erdoğan, "Çılgın Türkler büyüyerek yoluna devam ediyor." şeklinde konuştu.

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