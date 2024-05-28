SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2024, 16:00 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2024, 16:00

Başkan Erdoğan'dan Sayıştay'ın 162. kuruluş yıl dönümü programında önemli açıklamalar!

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 162. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulundu. Son dönemde bazı kamu hizmetlerinde vatandaşların şikayetlerinin çoğaldığının farkında olduklarını belirten Erdoğan, "Devlet millet arasına duvar ören eski alışkanlıkların tekrar baş göstermesine izin vermeyiz. Bu tür yollara tevessül edenlerin de gözünün yaşına bakmayız. İlave adımları atmak için hazırlık yapıyoruz." dedi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu belediye bütçesinden gazetecileri Roma'ya götürmesine sert tepki gösteren Erdoğan, "Kimse kusura bakmasın ama milletin cebinden basın mensuplarına özel uçakla Roma turu yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğandan Sayıştayın 162. kuruluş yıl dönümü programında önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Sayıştay'ın 162. kuruluş yıl dönümü programında önemli açıklamalar

SIRADAKİ VİDEO
TEM Otoyolu trafik kazası haberi: 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi! Yaralılar var! | VİDEO SON DAKİKA VİDEOLARI
28.05.2024Salı
Başıboş sokak hayvanları düzenlemesi... Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: ''Başıboş sokak köpekleri sorununun da üstesinden geleceğiz''
28.05.2024Salı
Pendik Dumlupınar'da korkunç cinayet! İnsan parçalarını gören polisi aradı! 4 çöp konteynerinde ceset parçaları bulundu! | Kan donduran detaylar
27.05.2024Pazartesi
Mersin'de 10 kişinin öldüğü kazada otobüsün otogardan çıkış anı kamerada!
27.05.2024Pazartesi
Parçalanmış halde cesedi bulunmuştu! Korhan Berzeg son yolculuğuna uğurlandı!
27.05.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Deniz Akkaya Haberleri: Ünlü manken Efe Önbilgin’den olan 15 yaşındaki kızını ifşa etti! Polis kapıya dayandı! “Önce saldırdı sonra balkona kilitledi” 09:21
Deniz Akkaya kendi kızını ifşa etti! Polis kapıya dayandı!
28.05.2024Salı
Ceyda Düvenci sevgilisi Güçlü Mete ile ilk kez görüntülendi! Ele ele poz veren çift ortalığı salladı! Bülent Şakrak’la 8 yıllık evliliği bitmişti 00:19
Ceyda Düvenci sevgilisi Güçlü Mete ile ilk kez görüntülendi!
28.05.2024Salı
Pendik’te korkunç cinayet! Parçalanarak çöpe atılan cesedin sırrı çözüldü mü? Olayın perde arkasında ne var? | 1 gözaltı! 09:18
Pendik'te erkek cesedi olayının sırrı çözüldü mü?
28.05.2024Salı
İzmir’de Pitbull dehşeti! Köpeğinin kediyi öldürmesine izin veren kişi gözaltına alındı 01:04
İzmir'de Pitbull dehşeti!
28.05.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA