Başkan Erdoğan'dan Sayıştay'ın 162. kuruluş yıl dönümü programında önemli açıklamalar!

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 162. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulundu. Son dönemde bazı kamu hizmetlerinde vatandaşların şikayetlerinin çoğaldığının farkında olduklarını belirten Erdoğan, "Devlet millet arasına duvar ören eski alışkanlıkların tekrar baş göstermesine izin vermeyiz. Bu tür yollara tevessül edenlerin de gözünün yaşına bakmayız. İlave adımları atmak için hazırlık yapıyoruz." dedi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu belediye bütçesinden gazetecileri Roma'ya götürmesine sert tepki gösteren Erdoğan, "Kimse kusura bakmasın ama milletin cebinden basın mensuplarına özel uçakla Roma turu yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz." ifadelerini kullandı.