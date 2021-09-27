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Başkan Erdoğan’dan öğrenci yurdu tartışmasına yanıt: Parkta yatanların öğrencilikle alakası yok

Başkan Erdoğan’dan öğrenci yurdu tartışmasına yanıt: Parkta yatanların öğrencilikle alakası yok
27.09.2021 20:03 - Son Güncelleme: 27.09.2021 20:04
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Müge Anlı | CANLI YAYIN İZLE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yurt eleştirilerine yanıt vererek, 'Parkta yatanların öğrencilikle alakası yok' dedi.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

YURT ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Pek çok üniversitemiz eğitim öğretim faaliyetlerini başlattı. Önümüzdeki haftada Külliye'de ortak akademik yıl açılışı gerçekleştireceğiz. Öğrencilerimizi barınmaları açısından da 2 yılın ardından bir açık ortaya çıktı. Bunu altını çizerek vurgulamak istiyorum. Bazı park bahçe, buralardaki bankların üzerinde yatanlar şunu açık ve net söylüyorum. Bunların bir kısmının öğrencilikle alakası yok. Bunlar kendilerine göre sözde öğrenci. Bunlar aynen Gezi parkı olayı neyse başkasını sergiliyor. Yurtlardaki 182 bin olan yatak kapasitesini 719 bine biz çıkardık. Almanya'da 290 bin Hollanda'da 113 bin İspanya'da 91 bin seviyesindedir. Ülkemiz 1 milyonu aşkın yurt kapasitesiyle açık ara birincidir. Yurt binalarımız öğrencilerimizin hizmetindedir. Bu yıl yurt başvuruları 623 bine yükselmiştir. Başvuruların yaklaşık 430 bini yurtlarına yerleştirilmiştir.

Ailelerin yanlarında kalmakta olan burs ve kredi olarak 1,5 milyon öğrencimize veriyoruz. Bay Kemal bunlardan haberin var mı? Ev veya pansiyon türü yerlerde kalmayı tercih eden öğrenciler bulunmakta. Zaten kaydı olanlarla birlikte yurt kapasitelerin tamamına yakını öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. Yurt kapasitelerini artırmaya yönelik çalışmaları da sürdürüyoruz.

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