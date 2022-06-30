Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temaslarına devam ediyor. NATO Zirvesi için İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin yapılacağı yere geldi.







Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik etti.





KAPANIŞ OTURUMUNA KATILDI

Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapanış oturumuna katıldı.

İSPANYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşmesi sona erdi. Başkan Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temasları kapsamında, İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi.

NATO Zirvesi'nin yapıldığı IFEMA Kongre Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan ile AK Parti Rize Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da yer aldı.

BAŞ DÖNDÜREN DİPLOMASİ

İspanya'nın başkenti Madrid'de önceki akşam Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'le imzaladığı mutabakatın ardından dün de NATO Liderler Zirvesi gerçekleşti. Zirvedeki oturumlara katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan diplomasi maratonu yürüttü.

Zirvenin düzenlendiği IFEMA fuar merkezinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tarafından karşılanan Başkan Erdoğan, aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Erdoğan gün boyunca Fransa lideri Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Konseyi Başkanı ve Avusturya Başbakanı Karl Nehamme Charles Michel'le bir araya geldi.



AVUSTURYA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile görüştü.

Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temasları kapsamında Avusturya Başbakanı Nehammer ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan'ın konakladığı oteldeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN, NATO ZİRVESİNİ DEĞERLENDİRDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştirdiği zirvede, terörle ilgili endişelerimize ilişkin somut, spesifik ve önemli sonuçlar elde edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, NATO zirvesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

NATO zirvesinde terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı iş birliğinin kabul edildiğini bildiren Altun, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştirdiği zirvede, terörle ilgili endişelerimize ilişkin somut, spesifik ve önemli sonuçlar elde edilmiştir. Bütün taraflar terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı tam iş birliğini kabul ettiler." paylaşımını yaptı.

İsveç ve Finlandiya'nın terörün bütün şekillerine karşı Türkiye'nin yanında olmayı taahhüt ettiğini ve PYD/YPG ile FETÖ'ye destek sağlamama sözü verdiklerini belirten Altun, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda savunma sanayimize kısıtlama ya da yaptırım uygulamamayı ve bu alandaki iş birliğini artırmayı kabul ettiler. Sözde siyasi eylem görünümü altına gizlenmiş terör faaliyetleriyle ilgili endişelerimizi ele almak adına terörle mücadele yasalarını gözden geçirmeyi de taahhüt ettiler. Teröre ve organize suça karşı bir istihbarat paylaşımı ve iş birliği mekanizması oluşturmayı kabul ettik. Aynı zamanda terörden suçlu bulunmuş şahısların iadesi konusunda somut adımlar atmayı ve ikili düzenlemeler yapmayı kabul ettik. İsveç ve Finlandiya, PKK ve uzantılarının ve paravan örgütlerinin finansman ve adam toplama eylemlerini yasaklamayı kabul etti. Türkiye'ye karşı terör propagandasını önlemeyi de kabul ettiler. Finlandiya ile İsveç'in AB Yapılandırılmış Daimi İşbirliği Anlaşmasına (PESCO) katılımını en geniş kapsamda desteklemeyi kabul ettik. Karşılıklı olarak ülkelerimizdeki adalet, istihbarat ve güvenlik bürokrasilerimizin katılımıyla bu adımların uygulanmasıyla ilgilenip doğrulayacak bir Daimi Ortak Mekanizma kuracağız."





Başkan Erdoğan'ın kararlı duruşu sayesinde Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesinde ciddi kazanımlar elde ettiğini aktaran Altun, uluslararası terörle mücadelede PKK/PYD/YPG'nin yanı sıra FETÖ'nün de terör örgütlerine dahil edilmesinin bariz bir zafer olduğunu belirtti.

"HER ZAMAN DAHA GÜÇLÜ BİR NATO'YU SAVUNDUK VE SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Söz konusu anlaşmanın uygulanması için Finlandiyalı ve İsveçli yetkililerle yakından çalışacaklarını ifade eden Altun, şunları kaydetti:

"Endişelerimizi ele almadaki yapıcı yaklaşımlarından memnunuz. NATO'nun terör konusunda daha fazla beraberlik içinde olmasını sağlamak için çalışacağız. Türkiye, terör de dahil olmak üzere ortak güvenlik meselelerinde İttifakımızda daha fazla beraberlik olmasını savunmuştur. Bu İttifakta ne çatlaklara sebep olacak ne de ulusal güvenliğimizden taviz vereceğiz. Her zaman daha güçlü bir NATO'yu savunduk ve savunmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Zirve boyunca da liderlerle görüşmeye devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve boyunca, uluslararası terörle mücadelede Türkiye'nin NATO müttefiklerinden neler beklediğini açıkça ortaya koydu. Bu konudaki ısrarcı yaklaşımı, teröre karşı ortak mücadelemizde bugün de gelecekte de devam edecektir."

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