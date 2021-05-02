Başkan Erdoğan'dan minik Melisa'yı mutlu eden hediye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha önce telefonla görüştüğü Mahruze Keleş’e sürpriz ziyarette bulundu. Başkan Erdoğan, ziyaret sonrası Sultanbeyli sokaklarında yürüyerek kendisine evlerinin balkonlarından ve camlarından sevgi gösterisinde bulanan vatandaşları selamladı. Bir vatandaş ise balkonda Melisa isimli küçük kız çocuğunun Başkan Erdoğan'ı görmek için ağladığını ifade etti. Bunun üzerine Başkan Erdoğan, küçük Melisa ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Küçük çocuğa bir de oyuncaK bebek hediye etti. Melisa'nın gözlerindeki mutluluk ise objektiflere böyle yansıdı.