Başkan Erdoğan'dan MESS 51. Genel Kurulu'nda birlikte çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 51. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomi programımızın olumlu etkilerini gördüklerini belirten Erdoğan, "Soframıza, alın terimize, birikimimize musallat olan enflasyon yavaş yavaş dizginlenmeye başlandı." dedi. İsrail'in hedefine ulaşmaması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Gün bir olma, birlik olma, hep beraber Türkiye olma günüdür. Gün, ezeli ve ebedi kardeşliğimizi güçlendirme günüdür." diyerek birlik çağrısı yaptı.