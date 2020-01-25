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Başkan Erdoğan'dan Malatya Doğanyol'da önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Malatya Doğanyol'da önemli açıklamalar

25.01.2020 20:21

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaretinin ardından Malatya'nın Doğanyol ilçesine geldi. Başkan Erdoğan depremde hasar gören Malatya Doğanyol'da önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yıkılan yerlerde vatandaşlarımızı bu geçici çadırlardan kurtarıp hemen çelik konstrüksiyonla kalıcı konutlarına alacağız." dedi. Erdoğan, "Tüm projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapacak" ifadelerini kullandı.


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