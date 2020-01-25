Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaretinin ardından Malatya'nın Doğanyol ilçesine geldi. Başkan Erdoğan depremde hasar gören Malatya Doğanyol'da önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yıkılan yerlerde vatandaşlarımızı bu geçici çadırlardan kurtarıp hemen çelik konstrüksiyonla kalıcı konutlarına alacağız." dedi. Erdoğan, "Tüm projeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapacak" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan Malatya Doğanyol'da önemli açıklamalar25.01.2020 20:21
- Başkan Erdoğan'dan Malatya Doğanyol'da önemli açıklamalar
- Son dakika: Elazığ ve Malatya'da bir deprem daha! Canlı yayında deprem anı
- Başkan Erdoğan: Vatandaşlar yapılacak konutlara yerleşecek
- Suriyeli Mahmut, Elazığ'da toprağı kazıya kazıya enkaz altında kalan kadını kurtardı
- Deprem sonrası spor salonları ve yurtlar vatandaşın hizmetinde |Video-Son Dakika Deprem Videoları
- Son dakika: Esenyurt'ta 2 grup arasında çıkan silahlı çatışma kamerada |Video-Son Dakika Videoları
- Osmaniye'de iki aile arasında silahlı keserli kavga: 5 yaralı |Video-Son Dakika Videoları
- Son dakika: Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6.8'lik depremin yeraltındaki sesi ortaya çıktı |Video-Son Dakika Deprem Videoları
- Deprem anında ne yapmalıyız? Deprem esnasında neler yapılır? İşte deprem anında dikkat edilmesi gerekenler |Video-Son Dakika Deprem Videoları
- Elazığ'da 6.8'lik deprem sonrası enkaz altında 112'yi aradı! İşte depremzedenin "nefes alamıyorum" dediği konuşma kaydı |Video-Son Dakika Deprem Videoları
- Başkan Erdoğan deprem bölgesinden fırsatçılara karşı vatandaşları uyardı |Video - Son Dakika Deprem Videoları
- Sivas'ta ticari taksi şarampole uçtu: 2 ölü, 1 yaralı |Video - Son Dakika Videoları
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.