Başkan Erdoğan'dan Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Töreninde önemli açıklamalar

19.09.2020 14:42

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Törenine video konferans yöntemiyle katıldı. Başkan Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan; yol, elektrik, içme suyu, atık su gibi alt yapı hizmetlerinin medeniyet göstergesi olduğunun bir kez daha altını çizdi. Yatırımların devam edeceğini de söyleyen Erdoğan, "Türkiye'yi küresel ve bölgesel bir güç yapabilmek için adım atıyoruz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Törenine video konferans yöntemiyle katıldı. Başkan Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul'un batıdaki en uç noktasından başlayıp Kocaeli ve Sakarya'ya kadar uzanan 400 kilometre uzunluğundaki büyük bir projedir. Son olarak Kınalı-Çatalca kesiminin açılış törenini gerçekleştirmiştik.

595 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK

Güzergah üzerindeki T2 Tüneli 4 bin 200 metrelik mesafesi ile ülkemizin en uzun otoyol tüneli ünvanına sahiptir. Kuzey Marmara Otoyolu ülkemizin araç ve insan trafiğinin en fazla olduğu bölgeye inşa edildi. İstanbul-İzmir Otoyolu Osmangazi Köprüsü ile bölgede hizmete sunduğumuz bir başka önemli eserdir. Yol 4 gidiş 4 geliştir. Her zaman söylüyorum yol medeniyettir. Eğer bu şekilde yolları olmayan ülke durumundaysanız medeni olmaktan bahsedemezsiniz. Ama bu şekilde yollara, viyadüklere, tünellere sahipseniz o zaman medeniyet yarışında sizi kimse kolay kolay yakalayamaz. İnşallah 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde olduğu projeyi tamamladığımızda Marmara'yı ve Batı Anadolu'yu otoyol ağıyla kuşatmış olacağız.

Özellikle bayram, yaz tatili, ara tatil gibi dönemlerde onlarca kilometre uzunluğa ulaşan araç trafiği tarihe karışacaktır. 595 milyon lira tasarruf sağlanacaktır.

MEDENİYET GÖSTERGESİDİR

Yol, elektrik, içme suyu, atık su gibi alt yapı hizmetleri ile mimari eserler aynı zamanda medeniyet göstergesidir. Eğitim, sağlık, kültür gibi medeniyet unsurları bu altyapı üzerinde yükselir.

Gözümüzü ufuktan ve ideallerimizden ayırmadığımızda millet olarak çok kısa sürede büyük başarılara imza atıyoruz. 18 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılanların 3 katı, 5 katı, 10 katı eseri işte bu sayede ülkemize kazandırdık.

10 yıl önce 2023 hedefleri ile milletimizin huzuruna çıktığımızda bazılarının tek hedefi bir kaç ay sonra yapılacak seçimlerdi. Kendi ömrümüz vefa etmese bile bizden sonraki nesillere böyle bir ülke bırakmayı milletimize yaptığımız en büyük hizmetlerden biri olarak kabul ediyoruz.

ASIRLIK UYANIŞI DURDURMA GAYRETİNDELER

Türkiye'yi küresel ve bölgesel bir güç yapabilmek için adım atıyoruz. Türkiye'yi yeniden kendi iç meseleleri ile boğuşan bir ülke haline getirerek asırlık uyanışımızı engellemeye çalışıyorlar.

TÜRKİYE EN AZ ETKİLENEN ÜLKE

Türkiye'nin son 7 yıldız maruz kaldığı kesintisiz saldırılar asıl ekonomimizi hedef almıştır. Salgınla böyle bir dönemde karşı karşıya kaldık. Salgının tüm devletlerin yıkıcı derecede olumsuz etkileri olmuştur. Hamdolsun Türkiye tüm bu olumsuzluklardan en az etkilenen ülkeler arasındadır. Pek çok uygulama ile milletimizin yanında yer aldık.

Asıl olanan reel ekonomiyi ayakta tutmak olduğunu biliyoruz. Yılın ilk çeyreğinde büyürken ikinci çeyreğinde bir daralma ile karşı karşıya kaldık. Üçüncü çeyrekte ise salgının olumsuz ekonomik etkilerini her alanda geri planda bıraktık.



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TÜRKİYE'Yİ AYDINLIK YARINLARA TAŞIYACAK

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu yaptığı konuşmada projeyle ilgili olarak "Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacak bir basamak niteliğindedir." dedi.

İşte Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları

Kuzey Marmara Otoyolu sadece bir otoyol değil, demir yolu ve hava yolu ulaşımında da bir kesişim noktası ve hattı olduğunu belirtmek isterim. Kuzey Marmara Otoyolu'nun sadece Gebze hattının açılmasıyla yıllık 595 milyonluk tasarruf sağlanacak. Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacak bir basamak niteliğindedir. Bu dev projelerle yanımızda olduğunuz ve hiçbir zaman desteğinizi esirgemediğiniz için şükranlarımı sunuyorum. Projede emeği geçen tüm yüklenici firma ve bakanlık personelimize teşekkür ediyorum.