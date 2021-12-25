Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Sende bir kere haysiyet yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Gençler, arkadaşlarınıza şunu söyleyin korona salgını sürecinde onlar hastayı yatıracak yatak bulamazken sadece İstanbul'da dört hastane yaptık. Ama bay Kemal şehir hastanesinin bütçedeki yerini soruyor. Sen ne anlarsın bütçeden bütçedeki kalemden. Gitti Merkez Bankası'nı ziyaret etti. Yav orası bağımsız olmasa seni oraya sokarlar mı? Böyle bir kuruluş sana brifing veriyor, çıkıyorsun dışarıda bunu paylaşıyorsun. Sende bir kere haysiyet yok." dedi.