Haberler Haber Videoları Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Sende bir kere haysiyet yok

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Sende bir kere haysiyet yok

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Sende bir kere haysiyet yok
25.12.2021 16:01

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:31
Elinde taşla dehşet saçtı!...
Ana Sayfa 06:32
Son dakika: Yolcu otobüsü...
Ana Sayfa 00:10
Merve Boluğur jartiyerli mini...
Ana Sayfa 00:53
Adım adım takip etti, 15...
Ana Sayfa 00:32
Azerbaycan Cumhurbaşkanı...
Ana Sayfa 03:41
Başkan Erdoğan’dan...
Ana Sayfa 07:01
Başkan Erdoğan’dan TÜSİAD’a...
Ana Sayfa 00:30
24 Aralık EPGİS açıkladı! LPG...
Ana Sayfa 02:05
Başkan Erdoğan’dan Durmuş...
Ana Sayfa 00:51
Aziz 8. bölüm 3. fragmanı...
Ana Sayfa 02:06
Turkovac depoya ulaştı! İlk...
Ana Sayfa 01:30
Doğu Ekspresi'nde fotoğraf...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Gençler, arkadaşlarınıza şunu söyleyin korona salgını sürecinde onlar hastayı yatıracak yatak bulamazken sadece İstanbul'da dört hastane yaptık. Ama bay Kemal şehir hastanesinin bütçedeki yerini soruyor. Sen ne anlarsın bütçeden bütçedeki kalemden. Gitti Merkez Bankası'nı ziyaret etti. Yav orası bağımsız olmasa seni oraya sokarlar mı? Böyle bir kuruluş sana brifing veriyor, çıkıyorsun dışarıda bunu paylaşıyorsun. Sende bir kere haysiyet yok." dedi.

Haber Videoları
SON DAKİKA