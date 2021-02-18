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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, TBMM'deki grup toplantısında 13 şehitle ilgili kendisine yönelik sözleri nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.


Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verilen dava dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmanın bütünü için ve özellikle Başkan Erdoğan'ı 13 şehidin sorumlusu olmakla itham ettiği ifadeleri için 500 bin lira manevi tazminat talep edildiği belirtildi. Dilekçede, "Davalının 'Gara'daki 13 şehidimizden sorumlu Sayın Cumhurbaşkanımızdır' ifadesi, cinayetlerin faili PKK terör örgütünü aklamaya ve aynı zamanda terör örgütünün işlediği suçların sorumluluğunu, Sayın Cumhurbaşkanımıza atfederek Sayın Cumhurbaşkanımızın onur, şeref ve saygınlığını zedelemeye yönelik bir çabadır" denildi.

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