Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul için Montrö açıklaması

Başkan Erdoğan Kanal İstanbul projesine ikişkin önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Boğazı'ndaki tehlikeye değinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz romen tankeriyle bir facia yaşadık. 7 ay o tanker burada yandı." dedi. Boğaz'daki sıkıntılardan dolayı kimsenin bu projeyi engelleyemeyeceğini belirten Başkan Erdoğan, Montrö hakkında da net konuştu.
Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul için Montrö açıklaması06.01.2020 00:05
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