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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024, 17:08 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024, 17:08

Başkan Erdoğan'dan iç muhasebe mesajı: Kongre sürecini başlatıyoruz | Yanlışta ısrar kaybettirir | Siyasette hava değişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Siyasette yaşanan normalleşme adımlarına dikkat çeken Başkan Erdoğan, "AK Parti ve Cumhur ittifakının olgun duruşu siyasetin genel havasını da değiştirmiştir. Bu iklimin geçici bir bahar esintisi değil, Türk siyasetinin genel haline gelmesini temenni ediyoruz. " dedi. Teşkilata kritik uyarılarda bulunan Erdoğan, "AK Parti'yi kibirleri boylarını aşan muhterislere kurban edemeyiz. Siyasetçisiyle, kaprisli bürokratıyla, kimse partimize gönül verenlerin geleceklerini şahsi hesapları için feda edemez." dedi.

Başkan Erdoğandan iç muhasebe mesajı: Kongre sürecini başlatıyoruz | Yanlışta ısrar kaybettirir | Siyasette hava değişti
Başkan Erdoğan'dan iç muhasebe mesajı: Kongre sürecini başlatıyoruz | Yanlışta ısrar kaybettirir | Siyasette hava değişti

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