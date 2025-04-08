SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan’dan Gazze açıklaması: ’Gazze’deki soykırımı görüşeceğiz hakkı savunma noktasında kimse bize sınır çizemez’’
Haberler Haber Videoları

Başkan Erdoğan'dan Gazze açıklaması: 'Gazze'deki soykırımı görüşeceğiz hakkı savunma noktasında kimse bize sınır çizemez''

Giriş Tarihi: 8.04.2025 15:45:44

Başkan Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekerek, "Gazze'deki soykırımı görüşüp daha fazla neler yapabiliriz sorusuna cevap arayacağız. Siyonist lobilerin karşısında dik durmaya devam edeceğiz. Hakkı savunma noktasında kimse bize sınır çizemez'' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan; ''Bayram sevincimizi gölgeleyen en büyük üzüntü Gazze'ye yönelik saldırılardır. Gazze halkı bir bayramı daha bombalar altında geçirdi. Tüm dünyanın gözü önünde Gazze'li masum çocuklar, kadınlar, siviller hunharca katledildi. Ambulanslara bile kurşun sıkan, savaş suçu işleyen haydutluğa şahit olduk. İmkanları zorlayarak mazlumlar için girişimlerde bulunduk. Liderlerle yaptığımız telefon görüşmelerde Gazze2deki insanlık dışı durumu ele aldık. Antalya'daki diplomasi forumunda da Gazze'deki soykırımı görüşüp 'daha fazla neler yapabiliriz' sorusuna cevap arayacağız. Biz oradaki kardeşlerimize sırtımızı hiçbir zaman dönmeyiz. Hakkı savunma noktasında kimse bize sınır çizemez. Bugüne kadar küresel Siyonist lobi karşısında diklenmeden nasıl dik durduysak budan sonra da eğilmeden bükülmeden hakkı haykıracağız. Yayılmacı heveslerin kimseye fayda sağlamayacağına inanıyoruz. Kendi ülkemizde nasıl huzur istiyorsak Suriye'de Gazze'de de Lübnan'da da Libya'da da huzur istiyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin daima yanında olacağız'' dedi.

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu!
08.04.2025Salı
Türkiye’nin ilk iklim kanunu: İklim değişikliğiyle mücadelede yeni dönem!
08.04.2025Salı
Manisa'da feci kaza: Kırmızı ışıkta geçen sürücünün çarptığı Motokurye Hasan Emre hayatını kaybetti | Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı!
08.04.2025Salı
Microsoft'un İsrail'e hizmetine tepki gösteren Vaniya Agrawal ve Ibtihal Aboussad işten kovuldu!
08.04.2025Salı
Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP’den istifa etti: ''Evimin videosu çekilerek ailem tehdit edildi''
08.04.2025Salı
Bunlar da Var
Aydın Efeler’de tren kazası 1 ölü 02:27
Efeler'de tren kazası 1 ölü
07.04.2025Pazartesi
Lice’de feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı! 00:16
Lice'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
07.04.2025Pazartesi
Alparslan Türkeş’e rahmet diledi: CHP’li üyeler hazmedemedi | Ertan Işık’tan partililerine küfür 00:23
Alparslan Türkeş'e rahmet diledi: CHP'li üyeler hazmedemedi
07.04.2025Pazartesi
Kuzey Marmara Otoyolu’nda 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada 00:10
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yaşanan feci kaza kamerada
08.04.2025Salı
CANLI YAYIN