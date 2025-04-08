Başkan Erdoğan’dan Gazze açıklaması: ’Gazze’deki soykırımı görüşeceğiz hakkı savunma noktasında kimse bize sınır çizemez’’

Giriş Tarihi: 8.04.2025 15:45:44

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.



Erdoğan; ''Bayram sevincimizi gölgeleyen en büyük üzüntü Gazze'ye yönelik saldırılardır. Gazze halkı bir bayramı daha bombalar altında geçirdi. Tüm dünyanın gözü önünde Gazze'li masum çocuklar, kadınlar, siviller hunharca katledildi. Ambulanslara bile kurşun sıkan, savaş suçu işleyen haydutluğa şahit olduk. İmkanları zorlayarak mazlumlar için girişimlerde bulunduk. Liderlerle yaptığımız telefon görüşmelerde Gazze2deki insanlık dışı durumu ele aldık. Antalya'daki diplomasi forumunda da Gazze'deki soykırımı görüşüp 'daha fazla neler yapabiliriz' sorusuna cevap arayacağız. Biz oradaki kardeşlerimize sırtımızı hiçbir zaman dönmeyiz. Hakkı savunma noktasında kimse bize sınır çizemez. Bugüne kadar küresel Siyonist lobi karşısında diklenmeden nasıl dik durduysak budan sonra da eğilmeden bükülmeden hakkı haykıracağız. Yayılmacı heveslerin kimseye fayda sağlamayacağına inanıyoruz. Kendi ülkemizde nasıl huzur istiyorsak Suriye'de Gazze'de de Lübnan'da da Libya'da da huzur istiyoruz. Suriyeli kardeşlerimizin daima yanında olacağız'' dedi.