Başkan Erdoğan'dan faiz ve enflasyon müjdesi! Tek haneli olacak

2008'de krizin Türkiye'yi teğet geçtiğini söylediğinde yanında olmasına rağmen karşı çıkanların günümüzde parti kurmaya çalışan kişiler olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "2008'de demiştim ki 'Kriz bizi teğet geçer.' Şu an parti çalışması yapan arkadaşlar karşı çıkmışlardı. Çünkü talimatı IMF'den alıyorlardı." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Ben faizlerin devamlı düşürülmesini istiyorum. Faiz sebeptir enflasyon neticedir ve doğru orantılıdır. Faizi düşürdükçe enflasyon da düşer. 2020'de faiz de enflasyon da tek haneli olacak." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan faiz ve enflasyon müjdesi! Tek haneli olacak05.01.2020 23:43
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