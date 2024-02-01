Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasiminde önemli açıklamalarda bulundu. Kelime-i Tevhid bayrağı üzerinden Müslümanlara ve İslam'a karşı başlatılan alçak saldırılara karşı sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "İslam'ı Türk'ten Türkü de İslam'dan koparan, ayrıştıran anlayışın bu topraklarla hiçbir illiyeti yoktur. Asırlardır İslam'ın sancaktarı olduk. Bu ülkenin ana muhalefetinin Genel Başkanı çocuklara din eğitimi verilmesine "Orta Çağ zihniyeti" deme gafletini gösteriyor." dedi. Erdoğan, "Milli bünyemize tehdit teşkil eden bu cehalet karanlığını yırtıp atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı. 2016'daki hain darbe girişimiyle ilgili de konuşan Erdoğan, "15 Temmuz, hoca kılıklı bir sahtekarın ülkemize ne kadar büyük zarar verebileceğinin en son örneğidir.Böyle bir facianın tekrar yaşanmasına müsaade edemeyiz." şeklinde konuştu.