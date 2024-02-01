SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024, 15:57 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2024, 15:57

Başkan Erdoğan'dan Diyanet Akademisi Başkanlığı Mezuniyet Merasiminde konuştu! | VİDEO

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasiminde önemli açıklamalarda bulundu. Kelime-i Tevhid bayrağı üzerinden Müslümanlara ve İslam'a karşı başlatılan alçak saldırılara karşı sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "İslam'ı Türk'ten Türkü de İslam'dan koparan, ayrıştıran anlayışın bu topraklarla hiçbir illiyeti yoktur. Asırlardır İslam'ın sancaktarı olduk. Bu ülkenin ana muhalefetinin Genel Başkanı çocuklara din eğitimi verilmesine "Orta Çağ zihniyeti" deme gafletini gösteriyor." dedi. Erdoğan, "Milli bünyemize tehdit teşkil eden bu cehalet karanlığını yırtıp atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı. 2016'daki hain darbe girişimiyle ilgili de konuşan Erdoğan, "15 Temmuz, hoca kılıklı bir sahtekarın ülkemize ne kadar büyük zarar verebileceğinin en son örneğidir.Böyle bir facianın tekrar yaşanmasına müsaade edemeyiz." şeklinde konuştu.

SIRADAKİ VİDEO
MSB'den F-16, F-35, Eurofigter ve S-400 açıklaması!
01.02.2024Perşembe
DEM'den CHP'ye "Bizi bırakın siz ne yapacaksınız?" resti! 'Ekremciler'de panik havası
01.02.2024Perşembe
Çalışma saatleri düşecek mi 2024? İşçilere müjdeler yolda! Yıllık izinler, ücretler, esnek çalışma...
01.02.2024Perşembe
Şanlıurfa'da ev çöktü: 2 ölü 8 yaralı
01.02.2024Perşembe
CHP'de Çankaya düellosu! Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel anlaşmazlığında CHP PM toplanıyor! Kılıçdaroğlu'nun da bir hesabı var
01.02.2024Perşembe
Bunlar da Var
Emekliye %5 ek zam takvimi çıktı! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Kök maaş nasıl hesaplanacak? 03:28
Emekliye %5 ek zam takvimi çıktı!
01.02.2024Perşembe
🚨 Diyarbakırlı Ramazan Hoca neden öldürüldü? 🕵 02:59
▶️ Diyarbakırlı Ramazan Hoca neden öldürüldü? 🕵
01.02.2024Perşembe
DEM’den CHP’ye Bizi bırakın siz ne yapacaksınız? resti! ’Ekremciler’de panik havası 00:37
DEM'den CHP'ye "Bizi bırakın siz ne yapacaksınız?" resti!
01.02.2024Perşembe
Son dakika: İzmir’deki tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yangın! Söndürme çalışmaları devam ediyor 00:10
İzmir'deki tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yangın
01.02.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA