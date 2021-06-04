Başkan Erdoğan'dan cuma mesajı! Açılışını yapacağı Uzun Mehmet Camii'ni paylaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden paylaşılan "Hayırlı Cumalar" mesajında, bugün açılışına katılacağı Zonguldak Uzun Mehmet Camii'nin fotoğrafına yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan Uzun Mehmet Camii fotoğrafıyla cuma mesajını paylaştı.
Erdoğan Twitter hesabı üzerinden paylaşılan mesajında, "Hayırlı Cumalar" ifadelerini kullandı.
BUGÜN İBADETE AÇILACAK
Zonguldak'ın Terakki Mahallesi'nde yapılan, adını 1829 yılında taş kömürünü bulan Uzun Mehmet'ten alan cami, bugün ibadete açılıyor.