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Başkan Erdoğan'dan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Ahlaksızlığa, rezilliğe asla izin veremeyiz!

Başkan Erdoğan'dan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Ahlaksızlığa, rezilliğe asla izin veremeyiz!
26.05.2022 15:13

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Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kendisi ve ailesiyle ilgili yalan ve iftira dolu iddialarda bulunan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Kamu görevlilerimize demokratik hukuk devleti sınırları dışında söz söyleyen herkes bu devletin de bu milletin de düşmanıdır. Böyle bir kepazeliğe, ahlâksızlığa, rezilliğe asla izin veremeyiz. Bir cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl karı değildir." dedi.

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