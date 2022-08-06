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Başkan Erdoğan'dan Bilişim Vadisi'nde İHA-SİHA mesajı

Başkan Erdoğan'dan Bilişim Vadisi'nde İHA-SİHA mesajı
06.08.2022 17:35

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli’ye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, " Artık İnsansız Hava Araçları deyince akla ilk Türk SİHA'ları geliyor. Şimdi herkes İHA istiyor, SİHA istiyor AKINCI'yı istiyor. Bizimle bu konuda ortaklıklara girmek isteyen süper güçler var." ifadelerini kullandı. Yerli otomobil TOGG'a ilişkin de mesaj veren Erdoğan, "29 Ekim'de TOGG'un fabrikasını açıyoruz. 2023'ün ilk çeyreğinde TOGG'u vatanımızın yollarında görmeye başlayacağız." dedi.

Haber Videoları
Son dakika haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, " Artık İnsansız Hava Araçları deyince akla ilk Türk SİHA'ları geliyor. Şimdi herkes İHA istiyor, SİHA istiyor AKINCI'yı istiyor. Bizimle bu konuda ortaklıklara girmek isteyen süper güçler var." ifadelerini kullandı. Yerli otomobil TOGG'a ilişkin de mesaj veren Erdoğan, "29 Ekim'de TOGG'un fabrikasını açıyoruz. 2023'ün ilk çeyreğinde TOGG'u vatanımızın yollarında görmeye başlayacağız." dedi.
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