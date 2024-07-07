Başkan Erdoğan'dan Berlin dönüşünde uçakta önemli açıklamalar! Batı'ya bozkurt tepkisi: "Tamamen siyasi bir karar"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda'ya 2-1 yenildiği 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçını Berlin'de izledi. Almanya dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "UEFA’nın Merih’e verdiği 2 maç men cezası, açık söylemek gerekirse şampiyonaya ciddi manada gölge düşürdü. Bunun izahı mümkün değil, tamamen siyasi bir karar. Merih'e verilen bu ceza, Merih'in şahsına değildir. Aslında Türkiye'nin millet olarak yapısına dönük verilmiş olan bir cezadır." dedi. A Milli Takım ve Arda'ya övgüler yağdıran Erdoğan, "Hele hele duran toplarda, geriye attığı kornerlerde Arda müthişti." ifadelerini kullandı. Takımın genel bir değerlendirmesini yapan Erdoğan, Mourinho'yu Ferdi konusunda uyardı. Yabancı oyuncu kuralıyla ilgili de mesajlar veren Erdoğan, "Ben çok fazla yabancının olmasını milli futbolumuz için doğru bulmuyorum." şeklinde konuştu.