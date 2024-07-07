SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024, 14:29 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2024, 14:29

Başkan Erdoğan'dan Berlin dönüşünde uçakta önemli açıklamalar! Batı'ya bozkurt tepkisi: "Tamamen siyasi bir karar"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda'ya 2-1 yenildiği 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçını Berlin'de izledi. Almanya dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, "UEFA’nın Merih’e verdiği 2 maç men cezası, açık söylemek gerekirse şampiyonaya ciddi manada gölge düşürdü. Bunun izahı mümkün değil, tamamen siyasi bir karar. Merih'e verilen bu ceza, Merih'in şahsına değildir. Aslında Türkiye'nin millet olarak yapısına dönük verilmiş olan bir cezadır." dedi. A Milli Takım ve Arda'ya övgüler yağdıran Erdoğan, "Hele hele duran toplarda, geriye attığı kornerlerde Arda müthişti." ifadelerini kullandı. Takımın genel bir değerlendirmesini yapan Erdoğan, Mourinho'yu Ferdi konusunda uyardı. Yabancı oyuncu kuralıyla ilgili de mesajlar veren Erdoğan, "Ben çok fazla yabancının olmasını milli futbolumuz için doğru bulmuyorum." şeklinde konuştu.

SIRADAKİ VİDEO
MİT, Türk bayrağını hedef alan bir provokatörü daha yakaladı: Şerefli Türk halkından özür dilerim
07.07.2024Pazar
Almanya sokaklarında "Türkiyem" sesleri: A Milli Takımımıza böyle destek verdiler
06.07.2024Cumartesi
Berlin'de bizim çocuklara "bozkurtlu" destek
06.07.2024Cumartesi
Alkollü taksici ortalığı birbirine kattı
06.07.2024Cumartesi
Van'da "Ne Mutlu Türk'üm Diyene" hazımsızlığı! Bengü konserini birbirine kattılar
06.07.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Milli maç sonucu: Hollanda 2 - 1 Türkiye | Hakan Çalhanoğlu’ndan kahreden açıklama: ’’Keşke geri çekilmeseydik’’ 02:40
Maç sonu kaptandan kahreden açıklama: ''Keşke geri çekilmeseydik''
07.07.2024Pazar
Milli maç sonucu: Hollanda 2 - 1 Türkiye | ’’Biz antrenörsüz çeyrek finale çıktık!’’ 05:06
Milli maç sonucu: Hollanda 2 - 1 Türkiye | ''Biz antrenörsüz çeyrek finale çıktık!''
07.07.2024Pazar
Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda milli maç heyecanı! Hollanda Türkiye Çeyrek final maçı dev ekranda yaşandı! 02:51
Tüpraş Stadyumu'nda milli maç heyecanı! Çeyrek final dev ekranda!
07.07.2024Pazar
Başkan Erdoğan soyunma odasına indi: ’’Siz bizim şampiyonumuzsunuz’’ 03:35
Başkan Erdoğan'dan Millilere tebrik!
07.07.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA