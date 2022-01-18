Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'taki temaslarının ardından yurda döndü. Erdoğan, kritik ziyaret sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konu başlıkları arasında Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gelişmeler, ABD’nin, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de İsrail ve Güney Kıbrıs Rum kesimiyle birlikteki boru hattı projesinden desteğini çekmesi, Karadeniz gazı, seçim barajı, HDP’li milletvekili Semra Güzel'in terörist kıyafetiyle terör bataklığında çektirdiği fotoğraflar ve döviz kurundaki dalgalanma ile enflasyonla mücadele öne çıktı.