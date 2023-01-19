Başkan Erdoğan'dan Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden videokonferans ile katıldığı Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bu projeyi 760 milyon liralık yatırımla hayata geçirdik. 2023'ü tarihe şanla, şerefle, gururla kaydedeceğiz." dedi. Badal Tüneli, kış aylarında karla mücadelenin güçleşmesi ve yağışlı havalarda vadi içinde kalan mevcut güzergahta meydana gelen buzlanmalar sebebiyle yaşanan kazaların önüne geçerek, trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanmasına öncülük edecek.