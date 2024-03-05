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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 05 Mart 2024, 16:20 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2024, 16:20

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Sivas mitinginde önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Tarihi Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen Sivas mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan alanda 75 bin kişinin olduğunu açıkladı. CHP yeni Genel Başkanı Özgür Özel'in "Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil" sözlerine sert tepki gösteren Erdoğan, "Patavatsızlıktan öte bir zihniyet bozukluğunun işaretidir. Askerlik vazifesini bedelli olarak yapanlardan oy istemesin, varsın CHP Genel Başkanı tüm bunları yaparken aynı zamanda bölücü örgütün uzantılarıyla DEM'lenmekten durmasın. Biz bölücülük ve bozgunculuk yapanlarla asla olmayacağız." dedi.

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