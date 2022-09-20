Başkan Erdoğan'dan ABD'nin PBS kanalında önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan (BM) 77. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Amerika PBS kanalına konuk oldu. Dış politika ve dünyada gündemine ilişikin önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda, "Şu anda 200 rehinenin takası konusunda bir mutabakat sağlandı. Bu güzel bir gelişme. Çünkü bu rehinelerle birlikte orada çok çok önemli bir adım atılmış oluyor." dedi. "Şangay İşbirliği Örgütüne katılma niyetiniz var. Bu örgütte Rusya, Çin, İran var. Bu, NATO'dan çok farklı değer ve hedefleri olan bir örgüt. Siz ülkenizin doğunun parçası mı olmasını istiyorsunuz batının parçası mı?" şeklindeki soruya karşılık Erdoğan, "Avrupa Birliği 52 yıldır bizi tutacak, bizi yanına yaklaştırmayacak ve ondan sonra da 'Niçin şurayla görüştü, niçin burayla görüştü?' diyecek. Görüşürüm. Bu görüşmeleri yaparken de biz Avrupa Birliği'ne bu noktada hesap verecek değiliz." ifadelerini kullandı.