Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: Terör belasını tarihe gömeceğiz

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2024, 10:39 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2024, 10:39

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla görüntülü mesaj yayımladı. Türkiye'yi ilelebet payidar kılmakta kararlı olduklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, "40 yıldır enerjimizi sömüren, kardeşliğimizi kemiren, bizi hedeflerimizden uzaklaştıran terör belasını, tüm imkanlarımızı kullanarak artık tarihe gömmemiz gerektiğini de biliyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Artık, güvenlikten teknolojiye, diplomasiden ekonomiye her alanda yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alacağımız bir sürecin arifesindeyiz." dedi.