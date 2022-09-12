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Başkan Erdoğan'dan 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda önemli açıklamalar
12.09.2022 11:34

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Son dakika haberi! Başkan Erdoğan İstanbul Sancaktepe'de bulunan Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Öğrencilerin ders kitapları yanında yardımcı kaynakları da ücretsiz olarak sıralarında bulacağını belirten Erdoğan, "Bizden önce yüzde 39 olan orta öğretimdeki kız çocuklarımızın okullaşma oranı bugün yüzde 90'lara ulaşmıştır." dedi. CHP'li Tunç Soyer'in skandal sözlerine tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Size binlerce yıllık tarihinizi unutturmaya, kendi ecdadınıza sövdürmeye çalışanlara kulak asmayın. Şanlı tarihinizle gurur duyun. Zaferlerinizle, kültürünüzle, bizi biz yapan değerlerinizle her zaman iftihar edin." ifadelerini kullandı.

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