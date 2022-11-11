Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Ebedi Şehir'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi'ne katıldı. Kritik zirvede konuşan Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak eli kanlı terör örgütleri ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Terör tehdidi yok olana kadar durmayacağız. FETÖ ile mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi. Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşa değinen Erdoğan, "Çatışmaların adil bir barışla sona ermesi için gayret ediyor, gıda krizinin önüne geçmek için de gerekli müdahalelerde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'a, Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı "Türk Dünyası Ali Nişanı" takdim edildi. Erdoğan, "AB kapısında 52 yıl bizi süründürdüler, hala aynısını yapıyorlar. Ama biz gerektiği zamanda gereken cevabı vereceğiz" dedi.