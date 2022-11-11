Haberler Haber Videoları Başkan Erdoğan'a, Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı "Türk Dünyası Ali Nişanı" takdim edildi

Başkan Erdoğan'a, Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı "Türk Dünyası Ali Nişanı" takdim edildi

Başkan Erdoğan'a, Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı "Türk Dünyası Ali Nişanı" takdim edildi
11.11.2022 11:16

OTOMATİK OYNAT

Haber 02:29
11 ilde düğmeye basıldı! 6...
Haber 11:38
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Haber 02:50
Mersin’de FETÖ operasyonu: 9...
Haber 03:39
Kılıçdaroğlu'nun adaylık...
Haber 00:32
Özdağ'a kasap havası
Haber 20:57
Başkan'a İmam Buhari Nişanı
Haber 01:19
Süleyman Soylu'dan Şirin...
Haber 01:57
Ekrem İmamoğlu - Sözcü...
Haber 01:31
Cihan Kolivar tutuklandı!
Haber 03:22
Tarım Kredi ürünleri...
Haber 01:15
Sosyal medya operasyonu! 79...
Haber 00:42
'Şans'ölye seni bekliyor Kemal...

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Ebedi Şehir'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi'ne katıldı. Kritik zirvede konuşan Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak eli kanlı terör örgütleri ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Terör tehdidi yok olana kadar durmayacağız. FETÖ ile mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi. Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşa değinen Erdoğan, "Çatışmaların adil bir barışla sona ermesi için gayret ediyor, gıda krizinin önüne geçmek için de gerekli müdahalelerde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'a, Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı "Türk Dünyası Ali Nişanı" takdim edildi. Erdoğan, "AB kapısında 52 yıl bizi süründürdüler, hala aynısını yapıyorlar. Ama biz gerektiği zamanda gereken cevabı vereceğiz" dedi.

Haber Videoları
SON DAKİKA