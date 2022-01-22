Haberler Haber Videoları Başkan Erdoğan'a hakaret edip gözaltına alınan Sedef Kabaş'tan "ters kelepçe" tiyatrosu! Video görüntüsü algı oyununu bozdu

Başkan Erdoğan'a hakaret edip gözaltına alınan Sedef Kabaş'tan "ters kelepçe" tiyatrosu! Video görüntüsü algı oyununu bozdu

Başkan Erdoğan'a hakaret edip gözaltına alınan Sedef Kabaş'tan "ters kelepçe" tiyatrosu! Video görüntüsü algı oyununu bozdu
22.01.2022 15:11 - Son Güncelleme: 22.01.2022 15:18

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Haddini aşarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına karşı hakaret yağdırmasının ardından gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, adliyeye sevk edildiği sırada ucuz bir tiyatroya kalkıştı. Gazetecilere, "ters kelepçe vurulmuş" gibi pozlar verip mağduriyet algısı yaratmaya çalışan Sedef Kabaş'ın oyunu video görüntüleri ile bozuldu. Videoda Kabaş'ın elinde kelepçe olmadığı, gazeteciler çekim yaptığı esnada Sedef Kabaş'ın elini arkasından bağlayarak ters kelepçe vurulmuş gibi mağduriyet algısı yaratma çalıştığı görülüyor.

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