Başkan Erdoğan ve Shaquille O'Neal ile parkeye çıktı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basketbol tarihinin en ikonik isimlerinden biri olan NBA efsanesi Shaquille O'Neal (Shaq) ile Basketbol Gelişim Merkezi'nde parkeye çıktı.

Türkiye'nin spor yatırımlarının en önemli sembollerinden biri olan Basketbol Gelişim Merkezi, bugün dünya çapında ses getiren bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basketbol tarihinin en ikonik isimlerinden biri olan Shaquille O'Neal (Shaq) ile bir araya gelerek tesisleri inceledi.

Instagram'dan "Dev" Paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBA efsanesi ile gerçekleştirdiği bu özel görüşmeye dair kareleri resmi Instagram hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

