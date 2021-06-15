Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev'den Şuşa'da zafer turu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrine geldi. Başkan Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile şehir turu yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de katıldığı NATO Liderler Zirvesi'nin ardından dün akşam saatlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.





Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Şuşa'daki programları öncesinde Fuzuli'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı. Erdoğan ve Aliyev daha sonra Şuşa'ya geçti.







Erdoğan iki günlük Azerbaycan ziyareti kapsamında Şuşa'daki Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'ın İncisi, Azerbaycan'ın Kültür Başkenti Şuşa şehrine gitti.

ŞUŞA'DA ZAFER TURU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrine geldi. Başkan Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile şehir turu yaptı.





TARİHİ ZİYARET

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar, ilişkilerin "tek millet iki devlet" anlayışıyla geliştirildiği kardeş ülke Azerbaycan'a çok sayıda resmi ve çalışma ziyaretinde bulundu.

Ancak Brüksel'deki NATO Zirvesi'nin ardından Azerbaycan'a yapacağı ve 2 gün sürecek resmi ziyaret sembolik bir öneme de sahip.





ŞUŞA'DA TEMASLARDA BULUNACAK

Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetiyle gerçekleştireceği ziyarette, Ermenistan işgalinden kurtarılan, 28 yıl sonra ezan sesinin duyulduğu, tarihi ve kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleri nedeniyle Karabağ'ın sembol şehri olarak kabul edilen Şuşa'da temaslarda bulunacak.





Şuşa Valiliği'nde 15 Haziran Salı günü Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak Erdoğan, Aliyev ile baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.





ÇEŞİTLİ ANLAŞMALAR İMZALANACAK

Aliyev ve Erdoğan'ın görüşmelerinin ardından, Şuşa başta olmak üzere Dağlık Karabağ'ın yeniden imar ve inşası için yapılacak projeler ile siyasi ve ekonomik alandaki anlaşmalara imza atılacak.

Başkan Erdoğan ve Aliyev daha sonra Şuşa'da temaslarda bulunacak.

Erdoğan, 16 Haziran Çarşamba ise Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek, Milli Meclise hitap edecek.





ERDOĞAN, A MİLLİLERİ YALNIZ BIRAKMAYACAK

Başkan Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Futbol Milli Takımı'nı Azerbaycan'da yalnız bırakmayacak.

Erdoğan, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Galler maçını Aliyev ile tribünde izleyecek.





Başkan Erdoğan en son 9-10 Aralık 2020'de Azerbaycan'a resmi ziyarette bulunmuş, Azerbaycan'ın, Ermenistan işgalindeki topraklarının kurtarılması dolayısıyla Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katılmıştı.