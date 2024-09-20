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Başkan Erdoğan: "Vadedilmiş Topraklar Hayali Kurup Bizden Rahatsız Olanlar Var''

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024, 15:14 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024, 15:14

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Emniyet teşkilatlarına 7204 yeni aracın teslim töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Terörle mücadelenin 2024 hedeflerine vurgu yapan Erdoğan, güvenliğin güçlü devlet olmanın temeli olduğunu belirtti. İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği siber saldırıyı örnek gösteren Erdoğan, savunma sanayiindeki dışa bağımlılığı azaltma çabalarının önemine değindi. "Vadedilmiş topraklar hayali kuranlar bizden rahatsız" diyerek, İsrail'in bölgedeki siber terör politikalarını eleştirdi.

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