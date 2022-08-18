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Başkan Erdoğan Ukrayna'ya gitti! Barış masası Lviv'de kuruluyor: Erdoğan-Zelenskiy-Guterres

Başkan Erdoğan Ukrayna'ya gitti! Barış masası Lviv'de kuruluyor: Erdoğan-Zelenskiy-Guterres
18.08.2022 09:40

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Kalın'dan başsağlığı mesajı

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Lviv'e gerçekleştireceği günübirlik çalışma ziyareti için saat 09.05'te yola çıktı. Ziyaret sırasında, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in iştirakleriyle üçlü bir görüşme gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Söz konusu görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ile Ukrayna-Rusya Savaşı'nın diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak.

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