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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024, 16:49 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024, 17:09

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı kabul etti! | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayarak yurda dönen astronot Alper Gezeravcı'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda insanlı ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayarak Türkiye'ye dönen ilk astronot Alper Gezeravcı'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı ve ailesini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde Gezeravcı'ya saat hediye etti. Gezeravcı ise Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) geçirdiği 18 gün boyunca yanında bulunan Türk bayrağını ve "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu" yazan peçi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç da yer aldı.

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