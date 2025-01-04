PODCAST CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan Samsun’da: Üçüncü bir yol yok ya silah bırakacaklar ya gömülecekler
Haberler Haber Videoları

Başkan Erdoğan Samsun'da: "Üçüncü bir yol yok ya silah bırakacaklar ya gömülecekler"

Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 15:46 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2025 15:46

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Terör örgütü için çemberin daraldığını belirten Başkan Erdoğan,"Bölücü caniler ya silah gömecekler ya da silahlarıyla birlikte gömülecekler. PKK terör örgütü için üçüncü bir yol yoktur." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Kim ne derse desin Türkiye'de kardeşlik kazanacak." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Terör örgütü ve teröristler için çember giderek daralmaktadır. CHP'yi eleştiren Erdoğan, "Çorum'la Samsun'un yıllardır beklediği hızlı demiryolu projesine saldırıyorlar. Vatandaşa hizmet etmedikleri gibi hizmet götürmemizi istemiyorlar" ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ VİDEO
İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan eylemdeki işçilere tehdit! | Video
04.01.2025Cumartesi
Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar, sağanak ve çığ tehlikesi!
04.01.2025Cumartesi
Ferdi Tayfur'a veda! AKM'de tüyleri diken diken eden anlar!
04.01.2025Cumartesi
Ferdi Tayfur'un naaşı gözyaşlarıyla Gasilhane'den alındı!
04.01.2025Cumartesi
İstanbul'da sağanak yağış!
04.01.2025Cumartesi
Bunlar da Var
Ferdi Tayfur’un naaşı gözyaşlarıyla Gasilhane’den alındı! 03:07
Ferdi Tayfur'un naaşı gözyaşlarıyla Gasilhane'den al��ndı!
04.01.2025Cumartesi
Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü’den iğrenç video! Kuran-ı Kerim’in üstüne basıp hakaret etti! Gözaltına alındı! 00:37
Kur'an-ı Kerim'in üstüne basıp hakaret etti! Gözaltına alındı!
03.01.2025Cuma
Ferdi Tayfur’un ölüm haberini alan eski eşi Necla Nazır’dan ilk açıklama geldi 00:32
Ferdi Tayfur'un ölüm haberini alan eski eşi Necla Nazır'dan ilk açıklama geldi
03.01.2025Cuma
Ferdi Tayfur’a veda! AKM’de tüyleri diken diken eden anlar! 05:40
Ferdi Tayfur'a veda! AKM'de tüyleri diken diken eden anlar!
04.01.2025Cumartesi
CANLI YAYIN