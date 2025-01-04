Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Terör örgütü için çemberin daraldığını belirten Başkan Erdoğan,"Bölücü caniler ya silah gömecekler ya da silahlarıyla birlikte gömülecekler. PKK terör örgütü için üçüncü bir yol yoktur." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Kim ne derse desin Türkiye'de kardeşlik kazanacak." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Terör örgütü ve teröristler için çember giderek daralmaktadır. CHP'yi eleştiren Erdoğan, "Çorum'la Samsun'un yıllardır beklediği hızlı demiryolu projesine saldırıyorlar. Vatandaşa hizmet etmedikleri gibi hizmet götürmemizi istemiyorlar" ifadelerini kullandı.