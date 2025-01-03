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Balıkesir kaza videosu: Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü!
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Balıkesir kaza videosu: Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü!

Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 17:19 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2025 17:39

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. İşte kaza mahallinden ilk görüntüler.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Kaza, Kepsut ilçesinin Hotaşlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 10 VZ 975 plakalı yolcu minibüsü ile 10 F 2428 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yolcu minibüsü devrilirken, otomobil de yoldan çıkarak kaza yaptı.

Olayın ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelere göre, kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, birçok kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Ekipler, kazanın meydana geldiği alanda inceleme ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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