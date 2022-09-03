Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, görüşmede, eski Sovyetler Birliği’nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov’un vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. Görüşmede, tahıl koridoru, Zaporijya Nükleer Santrali ile Türkiye'de devam eden Akkuyu Nükleer Santrali'nin son durumuyla ilgili başlıklar ele alındı. İki lider, tüm bu konuları, gündemlerindeki diğer hususlarla birlikte, 15-16 Eylül'de Şanhay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi vesilesiyle biraraya gelecekleri Semerkant'taki görüşmede ayrıntılarıyla ele alma konusunda mutabık kaldı.