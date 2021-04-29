Başkan Erdoğan roket fabrikasının tesis açılışında konuştu

Başkan Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'nda konuştu. Milli savunma alanında gelinen millileşme hakkında bilgiler veren Erdoğan, "Artık uçak bombalarımız, mühimmatımız, füzelerimiz ve harp başlıklarımızın patlayıcıları konusunda kimseye bağımlı olmayacağız" dedi. Erdoğan, memura ve esnafa müjdeler de verdi.

Başkan Erdoğan'ın konuşması şöyle:

"Açılışını yaptığımız patlayıcı tesisiyle yeni nesil elektrikli hibrit sistem zırhlı muharebe araçları ve boran 105 taşınabilir OBÜSlerin ülkemize, savunma sanayimize, TSK'mıza hayırlı olmasını diliyorum.

Eskilerin hazır ol cenge, eğer ister isen sulhu sela diye ifade ettikleri gibi barışı korumanın yolu her türlü saldırıya hazırlıklı olmaktan geçiyor. Bu alanda dünyanın önünde olduğumuz dönemleri yaşadık ancak daha sonra savunma sanayimiz gerilemiştir.



Sultan 2. Abdulhamid döneminde yerli silah sanayi için atılan adımlar Cumhuriyet'in ilk yıllarının ardından yerini atalete bırakmıştır. İstiklalin yolunun asker sayısı kadar hatta ondan daha ziyade silahı, teknolojisi ve eğitimiyle güçlü bir ordudan geçtiği bugün çok daha iyi anlaşılmaktadır. Son 19 yıldır savunma sanayimizi her alanda yüksek teknolojiye, araştırma ve geliştirmeye dayalı yerli üretimle ayağa kaldırmak için yoğun çaba harcadık. Verdiğimiz emeklerin, tahsis ettiğimiz kaynakların karşılığını birer birer alıyoruz.

Bu kurumumuz şartlar ne olursa olsun ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştır. İmalat-ı harbiye Kurtuluş Savaşı yıllarında feedakar ustalarıyla cephaneler üretmiştir. Entegre üretim yapabilen dünyadaki ender kuruluşlardan biridir.

Bugün de kurumumuz 5 56 milimetreden 203 milimetreye kadar tüm kalibrelerdeki silahları tek çatı altında üretebilen tek yapıdır. Mühimmat fabrikasında uçak bombalarıyla tank, OBÜS ve havan mühimmatları fişek fabrikasında her türlü tabanca ve fişek tüfeği üretimi yapılıyor. Ağır silah fabrikasında tank, OBÜS, silah fabrikalarında piyade tüfeğinden yakın hava sistemlerine kadar çeşitli tiplerde silah tipleri üretimi gerçekleştiriliyor.

1 YIL İÇİNDE KURULDU

Bugün de RGX, CMX ve HMX tesisiyle modüler barut üretim hatlarını kurumumuza kazandırıyoruz. EZMA denen elektrikli zırhlı muharebe aracıyla BORan 105 taşınabilir OBÜS'ünü de kamuoyuna tanıtıyoruz. Açılışını yaptığımız bu tesisle Türkiye dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu patlayıcıları üretme imkanına kavuşuyor.

Ülkemiz uçak bombalarında, füze yakıtı ve harp başlıklarında ana patlayıcı malzemesi olarak kullanılan bu ürünü hep yurt dışından ithal ediliyordu. Son dönemde yaşadığımız hadiseler bu kritik ürünün ülkemizde üretilmesini gerektirmiştir. Makine Kimya Endüstrisi kurumumuz verdiğimiz talimatla kollarını hemen sıvadı. 1 yıl içerisinde yerli imkanlarla bu tesis kuruldu.

Artık uçak bombalarımızın, mühimmatlarımızın, füzelerimizin ve harp başlıklarımızın patlayıcıları konusunda kimseye bağlı olmayacağız. Ülke olarak yeni nesil patlayıcı üretim kabiliyetinde süper lige çıktık.

Bu tesiste yurt dışından temin edilen modüler barut sistemi artık tamamen yerli imkanlarla üretilecek. Teknoloji paylaşımı için milyonlarca dolar bedel isteyen bir sistem mühendislerimiz tarafından yüzde yüz yeerli teknolojiyle çok kısa sürede üretildi. Yeni nesil otonom ve elektrikli hibrit askeri araçlar harp meydanlarında yer almaya başladı.

DIŞA BAĞIMLILIĞI BİTİRECEK HAMLE

Türkiye'nin askeri araçlarda, özellikle de motor konusundaki dışa bağımlılığını bitirecek yeni teknolojilerin ilk örneğini bugün görme imkanına kavuştuk. Uzaktan kumandayla insansız çalışabilen bu elektrikli zırhılı muharebe aracımız artık Silahlı Kuvvetlerimizin emrindedir. Yol yapma menzili 700 saati, savaşma süresi 10 saati bulan, motor konusunda dışa bağımlılığı bitiren EZMA projesinde görev alan tüm arkadaşlarımız tebrik ediyorum.

Fatih'ten aldıkları ilhamla dünyada ilk defa seri atış yapabilen sahra topunu 1860 yılında icat eden Ahmet Süreyya Emin'in yolundan giden mühendislerimiz kendi sınıfının en iyisi olan BORAN OBÜS'ünü yaptılar. Bugün burada ayrıca yeni geliştirilen platform makinalı tüfeği de inceleme fırsatı bulduk. Makinalı tüfeğin ismindeki 57 A ibaresinin özel bir anlamı vardır.



Bu ifade tüfeğimizin isminde, Çanakkale Savaşı'nda mensuplarının neredeyse tamamı mitralyöz ateşiyle şehit düşen 57. alayın hatırasını yaşatmak üzere yer almaktadır.

Çanakkale Savaşı'nın 106. yıl dönümünde bir kez daha şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz.

MÜJDELERİ PEŞ PEŞE SIRALADI

Özellikle bir kez daha açılışını yaptığımız tesisin geliştirilen hibrit sistem, zırhlı muharebe araçlarının, BORAN 105 taşınabilir OBÜS'ünün hayırlı olmasını diliyorum. Memurlarımıza ve esnaflarımıza vereceğimiz müjdeler var.

Emeklilerimize 2018 yılında başlattığımız bayram ikramiyesi ödemesinin tutarını 1000 liradan 1100 liraya yükseltme kararı almıştık. Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırıyoruz.

KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz. Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz olacak şekilde bu destekten faydalanacak. Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz. TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin taksit ödemelerini 1 Temmuz 2021'e kadar erteliyoruz.

İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz."