Başkan Erdoğan Pakistan Parlamentosu'nda! Meclis Kur’an-ı Kerim tilavetiyle açıldı 14.02.2020 10:06

2 günlük resmi ziyaret kapsamında Pakistan’da temaslarını sürdüren Başkan Erdoğan, Pakistan Parlamentosunda Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumuna katıldı. Başkan Erdoğan'ın hitabı öncesi Pakistan Parlamentosu'nun açılışı milli marş ile yapıldı ardından Kuran-ı Kerim okundu. Bir dizi temaslar için Pakistan'da bulunan Başkan Erdoğan, Pakistan Parlamentosunda Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumunda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Pakistan halkının Kurtuluş Savaşımız sırasında ekmeğinden artırarak gönderdiği yardımları unutmadık. İşte şimdi de bizim için Keşmir odur." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Pakistan halkının Kurtuluş Savaşımız sırasında ekmeğinden artırarak gönderdiği yardımları unutmadık. İşte şimdi de bizim için Keşmir odur." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"(Barış Pınarı Harekatı) Lafa gelince demokrasi ve insan haklarını kimseye bırakmayanlar teröristleri kurtarmak için seferber olurken Pakistan, haklı mücadelesinde dimdik Türkiye'nin yanında yer alıyor."

Mali Eylem Görev Gücü toplantılarında siyasi baskı altına alınmak istenen Pakistan'a destek vereceklerini belirten Erdoğan, "Terörle mücadelesinde Pakistan'ı desteklemeyi sürdüreceğiz." dedi.

Erdoğan, "İdlib'le ilgili son günlerde attığımız adımların gayesi, 4 milyon mazlumun, rejimin varil bombaları altında can vermesinin önüne geçmektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Libya'dan Yemen'e kadar çatışmaların olduğu her yerde Türkiye'nin öncelikli hedefi kanı, yıkımı, zulmü ve gözyaşını durdurmaktır." ifadesini kullandı.