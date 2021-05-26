Başkan Erdoğan operasyonu bu videoyla deşifre etti! Türkiye'yi kim hedef alıyor?

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye son dönemde yapılan saldırılarla ilgili konulara yanıt veren Başkan Erdoğan, suç çeteleri ve mafyalarla yapılan mücadeleye ilişkin rakamlar verdi. Erdoğan ayrıca grup toplantısında izlettiği video ile operasyonu deşifre etti.

Başkan Erdoğan, son dönemde Türkiye'yi hedef alan operasyonların perde arkasında yaşananları AK Parti Grup Toplantısı'nda izlettiği video ile deşifre etti. 19 yıldır suç çeteleri ve mafya ile amansız bir mücadele verildiğini belirten Başkan Erdoğan, suç örgütlerinin en önemli gelir kaynaklarından olan kaçakçılıkla ilgili son yıllarda düzenlenen operasyonlarda rekorlar kırıldığının altını çizdi.

İşte Başkan Erdoğan'ın sözlerinden öne çıkanlar

Suç örgütlerine karşı da tavizsiz bir mücadele yürüttük. Geçmişte siyaseti ve toplum hayatını yönetecek, yönlendirecek derecede etki sahibi olan suç örgütlerini, 19 yıl boyunca ellerindeki tüm imkanları alarak birer birer çökerttik. Hakkı gasp edilerek mağdur olan, canı ve malı tehdit altında bulunan vatandaşlarımızın tek başvuru merciinin güvenlik güçlerimiz ve yargı kurumlarımız olmasını sağladık. Bir dönem ülkenin dört bir yanında türemiş, kerameti kendinden menkul, cafcaflı lakaplarla anılan sözde babaların racon kestiği Türkiye'yi, hukuktan başka yöntemlerin geçerli olmadığı bir seviyeye getirdik.

Özellikle uyuşturucu suçlarıyla mücadele ederken, kimsenin gözünün yaşına bakmadık. Dünyada, uyuşturucu suçlarına en ağır cezaların verildiği ülkelerin başında geliyoruz.Bugün ülkemizdeki cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan 283 bin kişinin 88 bini uyuşturucu ve bağlantılı suçlar sebebiyle oradadır.

Sadece son 3,5 yılda 530 binin üzerinde operasyon yapılarak 750 bine yakın uyuşturucu suçu şüphelisi gözaltına alınmış, bunlardan 85 bini tutuklanmıştır. Bu operasyonlarda piyasa değeri 63 milyar lirayı geçen uyuşturucu malzeme ele geçirilmiştir. Yürüttüğümüz kararlı mücadele sayesinde uyuşturucuya bağlı ölümler üçte bir oranında azalmıştır.

Organize suç örgütlerine karşı son beş yılda 1.700'e yakın operasyon yapılmış, 21 binin üzerinde kişi gözaltına alınmış, 8 bine yakın kişi tutuklanmıştır. Nisan 2020'de yürürlüğe giren ikinci yargı paketinde organize suç örgütü kuranlara verilen cezayı 4 yıldan 8 yıla, örgüt üyelerine verilen cezayı da 2 yıldan 4 yıla çıkardık. Suç örgütlerinin önemli iştigal alanlarından olan kaçakçılık operasyonlarında da tarihi rekorlar kırılmıştır.

Yine sadece son 3,5 yılda 42 milyon paketten fazla kaçak sigara, 27 milyon litreden fazla kaçak akaryakıt ele ele geçirilmiştir. Asayiş olaylarındaki belirgin azalma da, ülkemizdeki huzur ve güven ortamının ne derece kökleştiğinin en somut işaretidir. Suç sayıları azalırken, suçların aydınlatılma oranları da giderek yükselmektedir. Bu başarılar, AK Parti'nin 19 yıllık hükümetleri boyunca kesintisiz şekilde sürmüş, son dönemde daha da artmıştır.