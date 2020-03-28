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Başkan Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'la video konferans üzerinden görüştü

Başkan Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'la video konferans üzerinden görüştü

28.03.2020 18:19

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'la video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'la video konferans yöntemiyle görüştü.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleşen görüşmede İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, MİT Başkanı Hakan Fidan'la video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. pic.twitter.com/G8PcvzGkfB

— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) March 28, 2020
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