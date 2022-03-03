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Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya gelecek! Masada hangi konular var?

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya gelecek! Masada hangi konular var?
03.03.2022 12:43

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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelecek. Görüşme, Başkan Erdoğan'ın programında görünmüyordu. İki lider sürekli temas halinde olsa da Rusya-Ukrayna arasındaki krizin ardından ilk kez yüz yüze değerlendirme yapacaklar. Erdoğan ve Bahçeli son olarak 5 Ocak'ta Bahçeli'nin konutunda bir araya gelmişti. Gündemde en önemli başlık Ukrayna'daki savaş. Türkiye savaşa ilişkin yoğun bir diplomasi yürütüyor. Erdoğan ve Bahçeli, Külliye'de Ukrayna krizine ilişkin atılan ve atılacak adımları görüşecek. Öte yandan iki liderin siyasi partiler ve seçim yasasına ilişkin görüş alışverişinde bulunması bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.

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